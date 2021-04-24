24 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Метрополитен в Челябинске не могут построить уже почти 30 лет. Но теперь у жителей города появилась надежда. Что же ждёт один из крупных долгостроев России?

Александр Комаров, , 21:58 — REGNUM Челябинск на уходящей неделе попал в федеральную повестку в связи с неудачными попытками построить первую очередь метрополитена. Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании отметил, что на базе проекта строительства метро столица Южного Урала сможет обновить систему транспорта. Слова главы государства вызвали у горожан разные чувства. Но всех людей, оставивших комментарии в соцсетях и на форумах, объединяло одно — желание обрести, наконец, «подземку».

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Метрополитен в Челябинске начали строить в 1992 году. Всего в планах было создать три линии. Для начала приступили к строительству первого участка из четырёх станций — Комсомольская площадь, Торговый центр, Площадь Революции и Проспект Победы. Работы шли отнюдь не столичными темпами. Пока удалось построить лишь две станции и на этом строительство остановилось. В настоящее время то, что удалось построить, законсервировано.

Часть горожан уже не верят в то, что доживут до запуска метро. На форумах и в соцсетях обсуждают судьбу имеющихся станций, предлагают разные варианты их использования. Но 21 апреля президент Российской Федерации вселил в горожан надежду на продолжение работ по созданию метро. В своём выступлении он коснулся и инфраструктурных проектов, упомянув при этом и строительство метро в разных городах страны.

Схема челябинского метрополитена Александр Сапожников

«Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск — ещё один из наших городов-миллионников — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта. Я помню и про другие подобные проекты в Красноярске, в других регионах», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на эти слова с оптимизмом. Он признал, что этот проект — мечта многих горожан ещё с детства и для него лично сказанное главой государства является большой победой.

«Мы внесем изменения — впишем проект в новую маршрутную сеть. Очень скоро я подробнее об этом скажу», — пообещал Текслер.

Отреагировал на заявление президента и его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. И отметил, что уже есть варианты сэкономить на строительстве.

«Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей», — цитирует его ТАСС. Также полномочный представитель отметил, что власти Челябинской области уже занимаются этим вопросом.

Судя по заявлениям других официальных лиц, метрополитена в его классическом понимании Челябинск вряд ли увидит. Уже много лет в городе говорят о запуске по построенному участку скоростного трамвая. На это же намедни намекнул журналистам и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который, кстати, ещё в феврале 2020 года вполне чётко назвал нецелесообразным строительство метро во многих городах России. Скорее всего, на этом варианте власти и остановятся. Проект выйдет дешевле, это можно даже к гадалке не ходить, а уже построенному участку, наконец, найдут применение.

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Судя по отзывам жителей Челябинска на форумах и в соцсетях, они хотели бы видеть в своём городе полноценный метрополитен. В то же время они понимают, что в финансовом плане его не потянуть, а уже введённый в строй участок, скорее всего, будет убыточным. К тому же минимум две станции будут именно подземными.

«Подождите, я не поняла, опять метро не будет? Да, что ж такое-то!» — пишет Старуха Изергиль на портале 74.ru.

«Достройте метро, уже 25 лет ждём не дождемся!» — призывает пользователь Метро Челябинск.

Строительство челябинского метро. 2007 Александр Желудков

Ещё один посетитель, под ником Челябинец, полагает, что раз метрополитен не смогли построить за 25 лет, то не сделают это и далее. Он считает, что метро из одной ветки никому не сдалось, а достраивать нет смысла.

«Отремонтируйте дороги и сделайте метробус», — предлагает гражданин. А другой пользователь отмечает, что главное, чтобы в уже построенном отрезке хоть что-то ездило. С ним согласен и Вовашка 174.

«Мне уже без разницы, что там будет, метро или трамвай, пусть уже хоть что-то будет, это лучше, чем ничего», — отмечает гражданин.

А Геннадий И. в соцсети Facebook привёл в качестве примера Волгоград, где вместо метрополитена курсирует скоростной трамвай. «Есть на что курс держать», — говорит житель Челябинска.

Горожане активно комментируют новости, связанные с будущим метрополитена. Эта тема волнует их уже много лет. Возможно, уже скоро законсервированные ныне станции примут первых пассажиров, и это даст импульс развитию в Челябинске нового вида общественного транспорта — скоростного трамвая. Впрочем, поживём — увидим.