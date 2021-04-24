Александр Комаров, 24 апреля 2021, 21:58 — REGNUM Челябинск на уходящей неделе попал в федеральную повестку в связи с неудачными попытками построить первую очередь метрополитена. Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании отметил, что на базе проекта строительства метро столица Южного Урала сможет обновить систему транспорта. Слова главы государства вызвали у горожан разные чувства. Но всех людей, оставивших комментарии в соцсетях и на форумах, объединяло одно — желание обрести, наконец, «подземку».

Метро
Метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Метрополитен в Челябинске начали строить в 1992 году. Всего в планах было создать три линии. Для начала приступили к строительству первого участка из четырёх станций — Комсомольская площадь, Торговый центр, Площадь Революции и Проспект Победы. Работы шли отнюдь не столичными темпами. Пока удалось построить лишь две станции и на этом строительство остановилось. В настоящее время то, что удалось построить, законсервировано.

Часть горожан уже не верят в то, что доживут до запуска метро. На форумах и в соцсетях обсуждают судьбу имеющихся станций, предлагают разные варианты их использования. Но 21 апреля президент Российской Федерации вселил в горожан надежду на продолжение работ по созданию метро. В своём выступлении он коснулся и инфраструктурных проектов, упомянув при этом и строительство метро в разных городах страны.

Схема челябинского метрополитена
Схема челябинского метрополитена
Александр Сапожников

«Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск — ещё один из наших городов-миллионников — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта. Я помню и про другие подобные проекты в Красноярске, в других регионах», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на эти слова с оптимизмом. Он признал, что этот проект — мечта многих горожан ещё с детства и для него лично сказанное главой государства является большой победой.

«Мы внесем изменения — впишем проект в новую маршрутную сеть. Очень скоро я подробнее об этом скажу», — пообещал Текслер.

Отреагировал на заявление президента и его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. И отметил, что уже есть варианты сэкономить на строительстве.

«Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей», — цитирует его ТАСС. Также полномочный представитель отметил, что власти Челябинской области уже занимаются этим вопросом.

Судя по заявлениям других официальных лиц, метрополитена в его классическом понимании Челябинск вряд ли увидит. Уже много лет в городе говорят о запуске по построенному участку скоростного трамвая. На это же намедни намекнул журналистам и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который, кстати, ещё в феврале 2020 года вполне чётко назвал нецелесообразным строительство метро во многих городах России. Скорее всего, на этом варианте власти и остановятся. Проект выйдет дешевле, это можно даже к гадалке не ходить, а уже построенному участку, наконец, найдут применение.

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Судя по отзывам жителей Челябинска на форумах и в соцсетях, они хотели бы видеть в своём городе полноценный метрополитен. В то же время они понимают, что в финансовом плане его не потянуть, а уже введённый в строй участок, скорее всего, будет убыточным. К тому же минимум две станции будут именно подземными.

«Подождите, я не поняла, опять метро не будет? Да, что ж такое-то!» — пишет Старуха Изергиль на портале 74.ru.

«Достройте метро, уже 25 лет ждём не дождемся!» — призывает пользователь Метро Челябинск.

Строительство челябинского метро. 2007
Строительство челябинского метро. 2007
Александр Желудков

Ещё один посетитель, под ником Челябинец, полагает, что раз метрополитен не смогли построить за 25 лет, то не сделают это и далее. Он считает, что метро из одной ветки никому не сдалось, а достраивать нет смысла.

«Отремонтируйте дороги и сделайте метробус», — предлагает гражданин. А другой пользователь отмечает, что главное, чтобы в уже построенном отрезке хоть что-то ездило. С ним согласен и Вовашка 174.

«Мне уже без разницы, что там будет, метро или трамвай, пусть уже хоть что-то будет, это лучше, чем ничего», — отмечает гражданин.

А Геннадий И. в соцсети Facebook привёл в качестве примера Волгоград, где вместо метрополитена курсирует скоростной трамвай. «Есть на что курс держать», — говорит житель Челябинска.

Горожане активно комментируют новости, связанные с будущим метрополитена. Эта тема волнует их уже много лет. Возможно, уже скоро законсервированные ныне станции примут первых пассажиров, и это даст импульс развитию в Челябинске нового вида общественного транспорта — скоростного трамвая. Впрочем, поживём — увидим.