Лос-Анджелес, США, , 20:37 — REGNUM Студия Marvel предложила Милли Бобби Браун некую роль в будущих проектах своей киновселенной. Об этом 24 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

К сожалению, источники Рихтмана не выдали никаких подробностей о том, что за роль предложили актрисе и в каком фильме или сериале может впервые появиться её персонаж. Издание отметило, что ранее инсайдер сообщал, что студия DC также предложила актрисе роль Бэтгёрл.

Стоит отметить, что ранее Дэниэл Рихтман сообщил, что Милли Бобби Браун и Райану Рейнольдсу предложили сняться в фильме по мультсериалу «Громокошки». Реализацией этого проекта занимается Адам Вингард («Годзилла против Конга»).

