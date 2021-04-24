Лондон, , 20:37 — REGNUM 24 апреля в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» в рамках 44 тура Чемпионшипа 2020/21 «Уотфорд» одержал минимальную победу над «Миллуолом» со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч на 11 минуте встречи забил 23-летний нападающий «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарр ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

«Уотфорд», набрав 88 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Разрыв между вторым и третьим местом составляет 10 очков — «Уотфорд» обеспечил себе выход напрямую в высший дивизион Англии. «Миллуол» с 14 победами и 59 очками расположился на одиннадцатом месте.

В сезоне 2019/20 «Уотфорд», выступая в Английской Премьер-лиге, после 38 туров набрал 34 очка и занял предпоследнюю 19 позицию. Ниже финишировал лишь «Норвич Сити» с 21 очком, который также примет участие в АПЛ сезона 2021/22.