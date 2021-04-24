Лондон, , 20:32 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2061 случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 403 170.

Отметим, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 32 человека, а суммарное количество летальных исходов в стране превышает 127,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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