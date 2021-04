Лос-Анджелес, США, , 20:28 — REGNUM Джо Таслим, исполняющий в фильме «Мортал Комбат» роль Саб-Зиро, рассказал о том, почему ему было сложно играть этого персонажа. Об этом 24 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Актёр пояснил, что выполнять достаточно сложную боевую хореографию было сложно из-за того, что костюм Саб-Зиро весил около 15 килограммов.

«Я не мог ходить. Это было так тяжело. Я подумал: «Как я буду драться в этом костюме?», — сказал Таслим, добавив, что в конце съёмочного дня, когда он снимал «броню», его тело было всё в поту. «Я каждый день ходил как дед», — пошутил актёр.

Напомним, в кинотеатрах России фильм «Мортал Комбат» начали показывать 8 апреля 2021 года. Снял картину режиссёр Саймон Маккуойд, в реализации проекта поучаствовали Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Таданобу Асано (Рэйден) и другие.

