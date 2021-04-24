Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа индонезийской подводной лодки Nanggala.

«Мои мысли и молитвы этим утром с министром обороны (Индонезии) Прабово Субианто, семьями этих моряков и всеми военнослужащими Индонезии, которые переживают эту трагедию», — написал он в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов индонезийского острова Бали обнаружены обломки подводной лодки ВМС Индонезии, которая пропала 21 апреля.

В итоге командование ВМС Индонезии приняло решение изменить статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с пропавшей на затонувшую. На борту субмарины находились по меньшей мере 53 человека.

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