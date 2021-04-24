Белвью, США, , 20:11 — REGNUM В открытом бета-тестировании многопользовательской игры Naraka: Bladepoint приняли участие более 120 тыс. пользователей Steam. Об этом 24 апреля сообщил портал Eurogamer.

Отмечается, что Naraka: Bladepoint сейчас более популярна в Steam, чем Rust, Warframe, Valheim и Football Manager 2021. Тестирование завершится 26 апреля, в 21:00 по московскому времени.

Naraka: Bladepoint представляет собой многопользовательскую игру в фэнтези-стилистике, выполненную в жанре «королевской битвы» (в конце матча должен остаться один игрок или команда, территория боя постоянно уменьшается). В матчах могут одновременно участвовать до 60 игроков. Реализацией проекта занимается студия «24 Entertainment».

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