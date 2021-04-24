Анкара, , 20:02 — REGNUM Заявление действующего главы Белого дома США Джо Байдена, в котором политик признал геноцид армян в Османской империи, является популистским. Об этом 24 апреля сообщил на странице в соцсети Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости», — написал глава внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, заявление Байдена, основанное «исключительно на популизме», турецкая сторона полностью отвергает.

Как передавало ИА REGNUM, то, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян», ранее признал президент США Джо Байден.

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