Токио, , 19:46 — REGNUM Capcom выпустила новый трейлер игры Resident Evil Village, в котором она рассказала о монстрах Lycan. Видео было опубликовано 24 апреля на YouTube-канале портала Game Informer.

Разработчик Моримасо Сато сказал, что Lycan были созданы для того, чтобы «представлять деревню» в новой игре Resident Evil. Эти монстры будут отличаться от привычных зомби тем, что будут более проворными, из-за чего в них будет тяжелее попасть из огнестрельного оружия. Кроме того, убить их из того же пистолета будет не так-то просто.

Напомним, ранее Capcom выпустила демоверсию Resident Evil Village. Релиз игры запланирован на 7мая 2021 года.

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