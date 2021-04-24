Ереван, , 19:40 — REGNUM Информацию о том, что геноцид армян в Османской империи официально признал глава Белого дома США Джо Байден, прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соответствующее заявление политика обнародовано 24 апреля на официальном сайте премьер-министра страны.

По его словам, обязательным посланием международному сообществу, подтверждающим первенство прав человека и ценностей в международных отношениях, является признание властями США геноцида армян.

Пашинян добавил, что для тех, кто хочет вместе построить «справедливое и терпимое международное общество», это обнадёживающий и вдохновляющий пример.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля в администрации Белого дома США заявили, что геноцид армян в Османской империи признал президент США Джо Байден.

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