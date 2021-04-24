Афины , , 19:17 — REGNUM Более 2,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Греции за минувшие сутки. Об этом 24 апреля сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 2597 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 331 730.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов достигло 9950 человек.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки выявили более 2,7 тыс. носителей коронавируса.

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