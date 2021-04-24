Вашингтон, , 19:09 — REGNUM В Армении рассчитывают на то, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшее время выступит с заявлением о признании геноцида армян. Об этом 24 апреля заявил посол Армении в США Варужан Нерсесян.

«Мы надеемся, что в любой момент поступит заявление президента Байдена», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, в пользу этого говорят «предварительные позитивные сигналы» Вашингтона, которые поступили «в последние дни».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Османской империи в конце XIX — начале XX веков осуществляли регулярные преследования и гонения на армян. Так, в годы Первой мировой войны, в частности в 1915 году, были убиты по меньшей мере 1,5 млн армян на территории Османской империи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Джо Байден отверг возражения Турции и выразил готовность признать геноцид армян.

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