Кишинёв, , 19:06 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 380 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего в стране за время пандемии выявили 248 898 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими более 236,7 тыс. человек.

Отмечается, что от COVID-19 в стране за время пандемии скончались более 5,7 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 600 носителей SARS-CoV-2.

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