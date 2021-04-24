Москва, 24 апреля 2021, 21:25 — REGNUM 24 апреля по стране прошёл ежегодный Всероссийский субботник. Как это было — в фоторепортаже ИА REGNUM.

В субботнике смогли принять участие все желающие: активисты, волонтёры и местные органы власти. В программу субботника традиционно вошли уборка дворов и общественных пространств, посадка деревьев и цветов, покраска ограждений и лавочек. В Москве и многих других городах России из-за плохой погоды уборку провели силами коммунальных служб. Но несмотря на действующие эпидемиологические ограничения и погодные условия, в большинстве регионов России субботник всё же состоялся.

Санкт-Петербург

Арт-субботник в Михайловском саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-субботник в Михайловском саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-субботник в Михайловском саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-субботник в Михайловском саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-субботник в Михайловском саду
Дарья Драй © ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге на общероссийский субботник вышли жители города, работники коммунальных служб и местные власти. Губернатор отметил, что мероприятия по уборке проводятся с соблюдением всех мер санитарной безопасности. В Михайловском саду Русского музея прошёл арт-субботник, в ходе которого горожане убрали территорию, перекопали кусты и обрезали сухие ветки.

Сахалин и Курилы

Субботник на Сахалине
Пресс-служба правительства Сахалина
Субботник на Сахалине
Пресс-служба правительства Сахалина
Субботник на Сахалине
Пресс-служба правительства Сахалина

К Общероссийскому субботнику 24 апреля присоединились более восьми тысяч жителей Сахалина. За субботник, по предварительным подсчетам, вывезли 500 кубометров мусора. На уборку улиц островного региона вышли сотрудники бюджетных учреждений, органов власти, коллективы учебных заведений, активные жители и волонтёры области. В субботнике сахалинцы принимали участие целыми семьями. Из-за непогоды субботник не получилось провести в Смирныховском, Поронайском, Макаровском районах — на этих территориях порядок наведут позже.

Биробиджан, Еврейская автономная область

Субботник в Биробиджане
Пресс-служба мэрии Биробиджана
Субботник в Биробиджане
Пресс-служба мэрии Биробиджана
Субботник в Биробиджане
Пресс-служба мэрии Биробиджана

В Биробиджане Еврейской АО санитарная очистка города велась в течение всего апреля. Было проведено 20 субботников, в которых приняли участие более 300 человек. 23 апреля порядок на закреплённых территориях наводили работники детской областной больницы, банкиры, гимназия № 1, Центр детского творчества, железнодорожники, члены общественного совета по охране окружающей среды, журналисты. А 24 апреля Сотрудники мэрии Биробиджана с градоначальником Александром Головатым наводили порядок в районе школы №16.

Благовещенск, Амурская область

Субботник в Благовещенске
Пресс-служба администрации Благовещенска
Субботник в Благовещенске
Пресс-служба администрации Благовещенска
Уборка берега реки Зеи
Пресс-служба администрации Благовещенска

Всероссийский субботник в Благовещенске Амурской области прошёл 24 апреля в рамках акции «Город берегу». Активисты, общественные организации, коллективы предприятий, школьники, студенты, спортсмены вышли на уборку столицы Приамурья от мусора. Чиновники администрации навели порядок на четырёх замусоренных участках, а мэр города Олег Имамеев принял участие в уборке берега реки Зея.

Приморский край

Жители Владивостока убирали морское побережье
Primorsky.ru
Жители Владивостока убирали морское побережье
Primorsky.ru

Тысячи приморцев вышли на улицы городов и сел, чтобы привести общественные территории и дворы в порядок. К Всероссийскому субботнику присоединились все 34 муниципалитета края.

«Аллея ветеранов»
«Аллея ветеранов»
Primorsky.ru

В Надеждинском районе Приморья субботник прошел на «Аллее ветеранов». Представители власти вместе с волонтерами убрали мусор с территории возле памятников ветеранов, освободили проходы от старой листвы.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в субботнике
Khv27.ru
Субботник в Хабаровске
Khv27.ru

В Хабаровске прошла генеральная уборка города. Наводить чистоту на улицах, во дворах и на бесхозных территориях вышли более 18 тысяч горожан. Глава краевой столицы принял участие в озеленении одной из зон отдыха в парке «Динамо». В рамках субботника здесь появилась аллея из 13 хвойных деревьев.

Севастополь, Крым

ДОТ № 31 в системе сухопутных оборонительных рубежей г. Севастополя, 1941-1942 гг
Оксана Хмурова © ИА REGNUM
ДОТ № 31 в системе сухопутных оборонительных рубежей г. Севастополя, 1941-1942 гг
Оксана Хмурова © ИА REGNUM
ДОТ № 31 в системе сухопутных оборонительных рубежей г. Севастополя, 1941-1942 гг
Оксана Хмурова © ИА REGNUM
Ушакова балка
Оксана Хмурова © ИА REGNUM
Ушакова балка
Оксана Хмурова © ИА REGNUM

Севастополь активно поддержал Всероссийский субботник. Более двух тысяч человек привели в порядок территории возле мест воинской славы: береговых батарей, дотов, братских могил и памятников.

Омск

«Чистые игры»
Оmskportal.ru
«Чистые игры»
Оmskportal.ru

В рамках Всероссийского субботника, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошли соревнования по уборке и сортировке мусора — «Чистые игры».

Ростов-на-Дону

Субботник в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Субботник в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Субботник в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Субботник в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Субботник в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM

В Ростовской области на всероссийский субботник вышло более 75 тысяч дончан. Жители региона привели в порядок парки, скверы, улицы, придомовые территории и прибрежные зоны после затяжной зимы.

Нижний Новгород

Субботник в Нижнем Новгороде
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Субботник в Нижнем Новгороде
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Субботник в Нижнем Новгороде
Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Нижегородцы во время общегородского субботника убрали 4,5 тысячи кубометров мусора. Жители города привели в порядок дворы, парки, территории около школ, детских садов и библиотек.

Чувашия

Субботник в Чебоксарах
Cap.ru
Субботник в Чебоксарах
Cap.ru
Субботник в Чебоксарах
Cap.ru

В Чебоксарах в рамках субботника был наведён порядок в 88 общественных пространствах, вывезено 4,5 тысячи мешков мусора.

Субботник в Шумерля
Cap.ru
Субботник в Шумерля
Cap.ru
Субботник в Шумерля
Cap.ru

Всероссийский субботник также прошёл в парке культуры и отдыха города Шумерля. В субботнике приняли участие сотрудники администрации города, депутаты, работники социальной сферы и неравнодушные граждане. Подмели территорию, собрали листья в мешки, помыли малые архитектурные формы и статуи. Уборка завершилась чаепитием.

Бурятия

Субботник на территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Бурятии
Egov-buryatia.ru
Субботник на территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Бурятии
Egov-buryatia.ru
Субботник на территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Бурятии
Egov-buryatia.ru
Субботник на территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Бурятии
Egov-buryatia.ru
Субботник на территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Бурятии
Egov-buryatia.ru
Субботник на территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Бурятии
Egov-buryatia.ru

Массовая уборка прошла сегодня по всей Бурятии в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры. В мероприятиях приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и представители партии «Единая Россия».

Архангельск

Субботник в Архангельске
Полина Серова © ИА REGNUM
Субботник в Архангельске
Полина Серова © ИА REGNUM

Жители города привели в порядок дворы и общественные территории. Представители администрации Архангельска также вышли на уборку.