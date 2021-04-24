24 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Москва, , 21:25 — REGNUM 24 апреля по стране прошёл ежегодный Всероссийский субботник. Как это было — в фоторепортаже ИА REGNUM.

В субботнике смогли принять участие все желающие: активисты, волонтёры и местные органы власти. В программу субботника традиционно вошли уборка дворов и общественных пространств, посадка деревьев и цветов, покраска ограждений и лавочек. В Москве и многих других городах России из-за плохой погоды уборку провели силами коммунальных служб. Но несмотря на действующие эпидемиологические ограничения и погодные условия, в большинстве регионов России субботник всё же состоялся.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на общероссийский субботник вышли жители города, работники коммунальных служб и местные власти. Губернатор отметил, что мероприятия по уборке проводятся с соблюдением всех мер санитарной безопасности. В Михайловском саду Русского музея прошёл арт-субботник, в ходе которого горожане убрали территорию, перекопали кусты и обрезали сухие ветки.

Сахалин и Курилы

К Общероссийскому субботнику 24 апреля присоединились более восьми тысяч жителей Сахалина. За субботник, по предварительным подсчетам, вывезли 500 кубометров мусора. На уборку улиц островного региона вышли сотрудники бюджетных учреждений, органов власти, коллективы учебных заведений, активные жители и волонтёры области. В субботнике сахалинцы принимали участие целыми семьями. Из-за непогоды субботник не получилось провести в Смирныховском, Поронайском, Макаровском районах — на этих территориях порядок наведут позже.

Биробиджан, Еврейская автономная область

В Биробиджане Еврейской АО санитарная очистка города велась в течение всего апреля. Было проведено 20 субботников, в которых приняли участие более 300 человек. 23 апреля порядок на закреплённых территориях наводили работники детской областной больницы, банкиры, гимназия № 1, Центр детского творчества, железнодорожники, члены общественного совета по охране окружающей среды, журналисты. А 24 апреля Сотрудники мэрии Биробиджана с градоначальником Александром Головатым наводили порядок в районе школы №16.

Благовещенск, Амурская область

Всероссийский субботник в Благовещенске Амурской области прошёл 24 апреля в рамках акции «Город берегу». Активисты, общественные организации, коллективы предприятий, школьники, студенты, спортсмены вышли на уборку столицы Приамурья от мусора. Чиновники администрации навели порядок на четырёх замусоренных участках, а мэр города Олег Имамеев принял участие в уборке берега реки Зея.

Приморский край

Тысячи приморцев вышли на улицы городов и сел, чтобы привести общественные территории и дворы в порядок. К Всероссийскому субботнику присоединились все 34 муниципалитета края.

В Надеждинском районе Приморья субботник прошел на «Аллее ветеранов». Представители власти вместе с волонтерами убрали мусор с территории возле памятников ветеранов, освободили проходы от старой листвы.

В Хабаровске прошла генеральная уборка города. Наводить чистоту на улицах, во дворах и на бесхозных территориях вышли более 18 тысяч горожан. Глава краевой столицы принял участие в озеленении одной из зон отдыха в парке «Динамо». В рамках субботника здесь появилась аллея из 13 хвойных деревьев.

Севастополь, Крым

Севастополь активно поддержал Всероссийский субботник. Более двух тысяч человек привели в порядок территории возле мест воинской славы: береговых батарей, дотов, братских могил и памятников.

Омск

В рамках Всероссийского субботника, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошли соревнования по уборке и сортировке мусора — «Чистые игры».

Ростов-на-Дону

В Ростовской области на всероссийский субботник вышло более 75 тысяч дончан. Жители региона привели в порядок парки, скверы, улицы, придомовые территории и прибрежные зоны после затяжной зимы.

Нижний Новгород

Нижегородцы во время общегородского субботника убрали 4,5 тысячи кубометров мусора. Жители города привели в порядок дворы, парки, территории около школ, детских садов и библиотек.

Чувашия

В Чебоксарах в рамках субботника был наведён порядок в 88 общественных пространствах, вывезено 4,5 тысячи мешков мусора.

Всероссийский субботник также прошёл в парке культуры и отдыха города Шумерля. В субботнике приняли участие сотрудники администрации города, депутаты, работники социальной сферы и неравнодушные граждане. Подмели территорию, собрали листья в мешки, помыли малые архитектурные формы и статуи. Уборка завершилась чаепитием.

Бурятия

Массовая уборка прошла сегодня по всей Бурятии в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры. В мероприятиях приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и представители партии «Единая Россия».

Архангельск

Жители города привели в порядок дворы и общественные территории. Представители администрации Архангельска также вышли на уборку.