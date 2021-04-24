Москва, , 18:49 — REGNUM Министерство экономического развития России скорректировало прогноз валового внутреннего продукта на 2021 год до 2,9%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прогноз ВВП на 2021 год скорректирован до 2,9% (с 3,3% ранее)», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что прогноз был корректирован с учётом повышения базы 2020 года (спад на 3% против снижения на 3,9%, ожидавшихся в сентябре) и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с параметрами, согласованными в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что ВВП России в марте 2021 года вырос на 0,5% в годовом выражении после снижения на 2,5% в феврале и на 2,2% в январе.

По итогам I квартала 2021 года падение ВВП страны замедлилось до 1,3% с 1,8% в IV квартале 2020 года.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, что поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Так, в марте улучшение динамики наблюдалось в обрабатывающей промышленности: выпуск увеличился на 4,2% в годовом выражении после снижения на 1,7% в феврале, по итогам I квартала рост составил 0,9% в годовом выражении.

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