Братислава, , 18:48 — REGNUM В Словакии спецслужбы заподозрили трёх сотрудников посольства России в «несоответствующих действиях», поэтому и было принято решение об их высылке из Братиславы. Об этом 24 апреля заявил глава МИД Словакии Иван Корчок изданию Respekt.сz.

По его словам, за деятельностью иностранных спецслужб на территории Словакии следят спецслужбы.

«Мы (власти Словакии — прим. ИА REGNUM) получили … информацию о том, что три сотрудника дипмиссии РФ в Братиславе действуют не так, как положено», — сообщил он.

Корчок добавил, что Словакия решила проявить солидарность с Чехией, однако высылка из страны сотрудников посольства России — «суверенное решение».

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает из страны трех дипломатов России.

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