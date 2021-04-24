Вольфсбург, Германия, , 18:46 — REGNUM 24 апреля в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках 31 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала уверенную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0. Оба мяча «шмелей» забил 20-летний таранный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд на 12 и 68 минутах. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 59 минуте встречи 17-летний Джуд Беллингем был удален с поля после второго предупреждения.

Составы команд:

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, Силва, Мбабу (Бялек, 65'), Брукс, Филипп (Брекало, 65'), Боку, Шлагер, Арнольд, Герхардт (Мехмеди, 81'), Вегорст.

«Боруссия»: Хитц, Геррейру, Аканджи, Джан, Пищек, Санчо (Делейни, 60'), Дауд, Беллингем, Ройс (Менье, 81'), Рейна (Азар, 68'), Холанд.

Победа в сегодняшнем матче стала для дортмундской команды четвертой подряд в рамках внутреннего турнира.

«Боруссия», одержав семнадцатую победу и набрав 55 очков, укрепилась на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» с 57 очками располагается двумя позициями выше.