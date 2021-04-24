Сургут, Югра, , 18:45 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) муниципальному предприятию «СКЦ Природа» по решению суда запрещена эксплуатация полигона твёрдых бытовых отходов. Предприятие обязано провести рекультивацию свалки, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Полигон расположен в зоне приаэродромной территории аэропорта Сургута, что ухудшает орнитологическую обстановку. Массовое скопление птиц влечёт возникновение угрозы безопасности полетов, отмечает надзорное ведомство.

Сургутским городским судом «СКЦ Природа» уже предоставлялась отсрочка до января 2021 года исполнения судебного акта о ликвидации полигона. До окончания указанного срока муниципальное предприятие повторно обратилось в суд, который продлил исполнение решения до 1 ноября 2023 года. Определение суда было тогда мотивировано длительностью процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, а также отсутствием необходимого финансирования.

Транспортная прокуратура обжаловала отсрочку, региональный суд в апелляционной инстанции согласился с надзорным ведомством.

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