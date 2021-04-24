Мюнхен, Германия, , 18:39 — REGNUM 24 апреля в матче 31 тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2020/21 мюнхенская «Бавария» сенсационно уступила «Майнцу-05» со счетом 1:2. Игра проходила в Майнце на стадионе «Кофас Арена». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На два гола «Майнца» за авторством Джонатана Беркардта и Робина Куайсона на 3 и 37 минутах соответственно мюнхенская «Бавария» смогла ответить лишь мячом, забитым Робертом Левандовски в компенсированное время.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Роберт Кемптер | Томас Горняк | Патрик Альт | Франк Вилленборг.

Составы команд:

«Майнц»: Центнер, Сен-Жюст, Ньякат, Хак, Латца, Куайсон (Бетью, 68'), да Кошта (Бросински, 89'), Мвене, Баррейру (Кор, 90'), Онисиво (Глатцель, 80'), Беркардт (Озтунали, 46').

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70'), Дэвис, Киммих, Горецка (Куасси, 46'), Сане (Шупо-Мотинг, 46'), Мюллер, Коман (Мусиала, 46'), Левандовски.

«Майнц-05», набрав 34 очка, поднялся на двенадцатую строчку. «Бавария» с 71 очком осталась на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. 25 апреля «Бавария» уже может стать чемпионом, если «Ред Булл Лейпциг» не сможет обыграть «Штутгарт».