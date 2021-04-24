Минск, , 18:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в хоте визита в Москву обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы цен на газ и нефть, сообщает 24 апреля БелТА.

«Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что во время переговоров обсуждался вопрос о развитии экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе в связи с санкциями, введенными западными странами против обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главные темы переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко были преимущественно связаны с экономическим взаимодействием двух стран.

Вопрос о возможном создании на территории Белоруссии российских военных баз лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин не обсуждали.

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