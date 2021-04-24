Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM 24 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

MVP встречи был признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и одной успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.

Поражение в 27 туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы. Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.

Забитые мячи: Соломон Кверквелия (автогол) 45+2 — 1:0, Малков 56 — 2:0, Андрей Мостовой (Малком) 65 — 3:0, Артем Дзюба (Себастиан Дриусси) 75 — 4:0, Александр Ерохин 78 — 5:0, Александр Ерохин (Вендел) 87 — 6:0.

«Зенит», одержав семнадцатую победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге Чемпионов следующего сезона. «Ротор» с 18 очками остался на предпоследней позиции в зоне вылета.