Париж, , 18:26 — REGNUM Во Франции скончался 78-летний актер и режиссер Ив Ранье. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает телеканал LCI со ссылкой на свои источники.

По последним данным, трагедия произошла в доме в Нёйи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Причина смерти артиста — сердечный приступ.

Напомним, Ив Ранье был известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Спасибо, жизнь», «Граф Монте-Кристо», «Неистовый» и других.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля актер и блогер Станислав Садальский сообщил, что актер Олег Марусев ушел из жизни в возрасте 76 лет.

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