Екатеринбург, , 18:17 — REGNUM В Свердловской области за 22 апреля зафиксировали 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 29 выявлено в Екатеринбурге. Также они отмечены в Богдановиче, Верхней Салде, Карпинске, Кировграде, Нижней Туре, Первоуральске, Серове и многих других территориях.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 85 500 носителей коронавируса. Выздоровели 79 121. За сутки подтвердили смерть от COVID-19 ещё 16 человек, а за весь период пандемии от этого заболевания скончались уже 3024 гражданина.