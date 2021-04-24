Кишинёв, , 18:12 — REGNUM Благодарность Российской Федерации за поставку более 140 тыс. доз вакцины «Спутник V» в Молдавию выразила президент страны Майя Санду. Об этом она сообщила 24 апреля на странице в соцсети Facebook.

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«Молдавия получила партию из 142 000 доз вакцины «Спутник V» … — написала она. — Благодарю РФ за помощь нашей стране».

Санду добавила, что в стране могут ускорить процесс вакцинации благодаря данной поставке.

Как передавало ИА REGNUM, 142 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» доставили в Молдавию 24 апреля.

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