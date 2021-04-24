Саранск, , 18:10 — REGNUM 24 апреля в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках 27 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу состоится матч «Тамбов» — «Локомотив». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. За час до игры команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Тамбов»: Сычев, Кайков, Гигашвили, Карп, Алиев, Денисов, Бавин, Васиев, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.

Запас: Нусуев, Герман, Чабанов, Климов, Терехов, Сямюк, Дроздов, Минаев, Мартынов, Ахмаев.

«Локомотив»: Коченков, Рыбчинский, Магкеев, Насименто, Серкейра, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

Запас: Живоглядов, Лысцов, Баринов, Миранчук, Чорлука, Эдер, Игнатьев, Зе Луиш, Худяков, Савин, Мухин, Лисакович.

На данный момент «Локомотив», одержав 15 побед и набрав 49 очков, идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место.

Транслироваться матч будет на канале «МАТЧ! Футбол 2».