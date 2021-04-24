Москва, , 18:04 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосмос» ведет переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NACA) по возможности отправки космонавтов на Международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, в настоящее время существует ряд вопросов, требующих обсуждения.

«У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности — сообщим», — сказал Устименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту прибыл к Международной космической станции. Корабль был состыкован с американским модулем МКС Harmony в 12:08 по московскому времени. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

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