Нюрнберг, Германия, , 18:01 — REGNUM Выставка фоторабот военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917−1997), открывшаяся в Нюрнберге в Мемориуме «Нюрнбергские процессы», поможет в борьбе с фальсификацией исторической памяти. Такое мнение высказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин в беседе с журналистами.

«Работы Евгения Ананьевича Халдея — это визуализация исторического материала, это, возможно, самое мощное оружие в борьбе против фальсификации истории, в борьбе за умы подрастающего поколения, чтобы у них в головах была объективная картина происходившего 75 лет назад и чему была поставлена финальная точка в ходе Нюрнбергского процесса», — цитирует слова Николая Лахонина ТАСС.

В экспозицию, которая открылась в специально созданном выставочном павильоне Cube 600, который назван в честь зала Нюрнбергского дворца правосудия, где в 1945—1946 годах состоялся беспрецедентный в мировой истории трибунал над главными военными преступниками, вошли 30 самых известных работ Евгения Халдея. Она охватывает весь период работы Халдея военным фотокорреспондентом ТАСС, начиная со снимка, сделанного 22 июня 1941 года «Жители города у репродуктора на улице 25-го Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз» — и заканчивая финалом Великой Отечественной — «Знамя Победы над рейхстагом» и репортажными снимками из Нюрнберга.

В 1945 году Евгений Халдей освещал Нюрнбергский судебный процесс.