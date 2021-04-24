Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Более 62 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 24 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 62 399 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 31,9 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в США превысило 571 тыс.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили более 67 тыс. новых носителей коронавируса.

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