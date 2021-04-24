Екатеринбург, , 17:55 — REGNUM Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко в 12 туре турнира претендентов ФИДЕ-2020, который проходит в Екатеринбурге, уступил шахматисту из Франции Максиму Вашье-Лаграву. Алексеенко сдался после хода белых королем на поле Е4. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Максим Вашье-Лаграв, набрав 6,5 очков, обошел Александра Грищука и Фабиано Каруану и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Алексеенко одной победой и семью ничьими остался на предпоследней седьмой позиции.

Победитель турнира претендентов осенью сыграет с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам.