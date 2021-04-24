Екатеринбург, , 17:55 — REGNUM В Екатеринбурге на складе по проспекту Космонавтов потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 16:26 по местному времени. Была угроза перехода огня на соседние склады. Площадь пожара достигала 1000 кв. метров. Пожарным пришлось работать в дыхательных аппаратах.

Из-за высоких температур обрушилась кровля. Пострадавших нет. В 18:02 открытое горение успешно ликвидировали. Причина пожара устанавливается.