Минск, , 17:48 — REGNUM Детали плана по госперевороту в Белоруссии, который намеревались осуществить ранее задержанные заговорщики, рассказал президент страны Александр Лукашенко. Пообщался с журналистами глава государства 24 апреля при посещении Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, передает БЕЛТА.

По его словам, заговорщики, которые разрабатывали несколько сценариев, сначала планировали устранение белорусского лидера на параде 9 мая. Злоумышленники отказались от первоначальной идеи, так как представить реализацию в республике такого замысла сложно, отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что затем на президентский кортеж планировали нападение «мятежники», однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось из-за передвижения автомобилей в кортеже на большой скорости.

По его словам, напасть на загородную резиденцию президента Белоруссии должны были вооруженные люди по третьему сценарию. Лукашенко отметил, что $10 млн выделялось на уничтожение резиденции вместе с президентом, а $1 млн — на снайпера.

«Мы (следователи — прим. ИА REGNUM) за ними следили, — заявил Лукашенко. — … Мы контролировали их каждый шаг».

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден обсудили в ходе телефонного разговора информацию о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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