Приштина, , 19:42 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 23 апреля заявила о намерении представить общественности отчет о расходах министерства на юридическую защиту обвиняемых в военных преступлениях Специальным трибуналом по Косово в Гааге.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу выступила с пресс-конференцией, на которой сообщила, что при премьер-министре Рамуше Харадинае министерство юстиции не имело право сообщать о расходах на защиту каждого обвиняемого в отдельности, однако премьер-министр Косово Альбин Курти уже принял постановление, позволяющее публиковать эти данные.

Хаджиу подчеркнула, что, поскольку средства из бюджета выделяются в соответствии с законом, нет причин скрывать их распределение, поскольку бюджет должен быть прозрачным.

Напомним, в настоящее время Специальный трибунал по Косово в Гааге обвиняет бывшего премьер-министра Косово Хашима Тачи, бывших спикеров парламента Косово Якупа Красничи и Кадри Весели в военных преступлениях, преступлениях против человечности, убийствах и других действиях, направленных на захват власти в крае. К числу обвиняемых относится также бывший активный деятель партии власти Косово Реджеп Селими.