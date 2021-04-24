24 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 19:37 — REGNUM Информация в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны России, согласно которой Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Чёрного моря, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 апреля в социальной сети Facebook.

Корабль ВМФ России Mil.ru

«Отлично! Пора давно приступать России к ответным кардинальным мерам. Это только начало, «Табаки»! Всё ещё впереди!» — пишет Нина К.

Многие комментаторы оказались в полном восторге от решения Министерства обороны России. Теперь, считают люди, иностранные государства задумаются перед тем, чтобы направить свои военные корабли поплавать в Чёрное море.

Чёрное море. Снимок из космоса NASA

«Это отличная новость! Наконец-то меры ответные будут приняты!» — отметила Viktoria A.

Некоторые комментаторы уверены, что в регионе Чёрного моря появилось сильное напряжение, исходом которого может стать кровавая провокация. Поэтому военно-морскому флоту России необходимо держать ухо востро.

«Это пока правильно, так как последнее время не всё гладко. Никто не знает, чем может обернуться. Поэтому нужно быть готовым на все случаи жизни», — поделилась своим мнением Elena F.

Часть пользователей считает, что Чёрное море должно быть закрыто до тех пор, пока российские «партнёры» не научатся правильно вести диалог с Российской Федерацией.

«Разумно. Пока вести себя не научатся, и вовсе пускать не стоит», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Ряд пользователей отметил, что решение российских военных носит достаточно мягкий характер, несмотря на уровень той угрозы, которая движется на нашу страну со стороны Запада.

«Это ещё не красные линии. Это пока расставлены флажки. Не на волков, а на шакалов», — считает Александр А.

Отдельные пользователи считают, что России лучше держать подобные планы в секрете и ставить иностранных гостей просто перед фактом невозможности дальнейшего пути по Чёрному морю. Тогда, уверены граждане, эффект будет более действенный.

Корабль НАТО в одесском порту Mil.gov.ua

«России не нужно разглашать свои планы о стратегии, как и новое оружие рекламировать. Нужно, как другие, молча держать всё в секрете. Похитрее надо быть чуть-чуть», — пишет Татьяна З.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство полностью оцепить территорию Чёрного моря, чтобы не допустить никаких провокаций со стороны стран НАТО.

«Пора совсем закрыть наше море для всех посторонних!» — поделился точкой зрения на ситуацию Юрий Д.

Напомним, 24 апреля стала доступна информация в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны России, согласно которой Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Чёрного моря.