София, , 18:59 — REGNUM 23 апреля началось 13 заседание Совместной мультидисциплинарной комиссии экспертов по историческим и образовательным вопросам Болгарии и Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой заседания, прошедшего в онлайн-формате, стали учебники для учеников седьмого класса и личность и труды национального героя обеих стран Гоце Делчева.

Ожидается, что в 2021 году Совместная комиссия проведет пять заседаний. На предыдущем заседании, прошедшем в конце февраля, экспертам удалось добиться некоторых успехов по вопросам преподавания истории и средневековому периоду.

Напомним, Болгария со второй половины 2020 года оказывает на Северную Македонию давление по вопросам идентичности. Болгарские националисты считают македонский язык диалектом болгарского, а македонских нацгероев — таких, как Гоце Делчев — болгарами.

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