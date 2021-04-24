Приштина, , 18:59 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Крюэзиу 23 апреля сообщил о том, что еще до формального избрания правительства АльбинаКурти посредник Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак передал нынешнему премьер-министру Косово ряд документов, описывающих ход диалога. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Крюэзиу сообщил, что Курти внимательно изучил документы и ведет подготовку к будущему возобновлению диалога.

Подчеркивается, что правительство не выступает против диалога, однако требует, чтобы он был построен на четко определенных и очевидных принципах.

Крюэзиу обвинил предшественников премьер-министра Косово в совершении ряда ошибок в ходе диалога с Сербией:

План Ахтисаари. Такое восприятие сильно повредило Косово как в диалоге, так и в отношениях Косово с международными партнерами». Перпарим Крюэзиу «Прошлые правительства создали ошибочное восприятие и представление о том, что Косово готово к компромиссам, которые превосходят даже ранее считавшийся максимальным компромиссом. Такое восприятие сильно повредило Косово как в диалоге, так и в отношениях Косово с международными партнерами».

Примером такой ошибки Крюэзиу назвал согласие правительства Хашима Тачи на подписание Брюссельского соглашения, предполагающего создание Ассоциации муниципалитетов с сербским населением в Косово. Пресс-секретарь Курти отметил, Конституционный суд Косово объявил идею о создании такой Ассоциации с исполнительными полномочиями «мертвой», при этом отметил, что Конституция гарантирует свободу ассоциаций.

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