Иркутск, , 17:34 — REGNUM Контролируемый отжиг сухой травы и листвы, расчистка и создание минерализованных полос, уборка сухостоя — участники команды «Молодёжки ОНФ» помогают жителям удаленных территорий Иркутской области подготовиться к пожароопасному периоду. О совместной работе с добровольцами в противопожарных и противопаводковых мероприятиях договорились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Сводные группы «Молодёжки ОНФ» из разных регионов страны уже прибыли в удаленные районы Иркутской области. Они начали работать вКачугском и Жигаловском районах Иркутской области. Позже, 29 апреля, в регион приедет еще одна группа — для работы в Киренске.

Участие добровольцев в противопожарных мероприятиях предполагает создание и расчистку минерализованных полос по периметру населенных пунктов, которые расположены в непосредственной близости к лесу.

Так, команда «Молодёжки ОНФ» совместно с администрацией Качугского района провела отжиг сухой травы и листвы на территории села Анга и деревни Гогон.

«У нас в районе добровольная пожарная команда — это глава, специалист ГО и ЧС, водитель и местный тракторист. Поэтому ребята прибыли как нельзя кстати. Сами мы просто не справляемся, рабочих рук не хватает. Сейчас очень опасный период, был случай, когда проезжали охотники, бросили окурок, трава моментально загорелась. Мы еле отстояли деревню», — рассказал журналистам глава Белоусовского сельского поселения Качугского района Иркутской области Андрей Петров.

На территории Качугского района добровольцы уже создали минерализованные противопожарные полосы, защищающие населенные пункты от перехода ландшафтных пожаров, длинной более полутора километров и шириной от 10 до 20 метров.

«Проводим отжиг сухой травы, помогаем жителям Иркутской области в противопожарных мероприятиях, выпаливаем старую, прошлогоднюю траву и контролируем пламя с помощью специальных ранцевых огнетушителей. Наша задача — сделать защитную зону из пропаленной земли вокруг населенных пунктов. И уберечь от возможных пожаров со стороны леса, — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае Дмитрий Варанкин.

«Мы предварительно проехали по районам, поговорили с людьми. Информирование — важная составляющая часть работы муниципалитетов. Летом 2019 года многие жители отмечали, что не знали о большой воде заранее и поэтому времени на подготовку не было. Каждый, кто оказывается в зоне подтопления должен знать, что делать и к кому обратиться за помощью. Мы разработали специальные памятки «Что делать при угрозе пожара и при наводнении в населенном пункте». Будем раздавать их жителям, помимо другой помощи. Первые две группы сегодня выдвигаются в районы, уже завтра они приступят к работе», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.