Чита, , 17:34 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования семье генерал-майора внутренней службы— начальника УФСИН России по Забайкальскому краю Евгения Шихова, погибшего 24 апреля.

«Приношу свои соболезнования в связи с постигшим вас горем. Это невосполнимая потеря. Евгений Витальевич был профессионалом, человеком дела и слова, надёжной опорой семье. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах людей, знавших его. Вместе с вами я разделяю эту боль и горечь утраты», — глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о возбуждении уголовного дела по факту убийства начальника управления территориального управления ФСИН. Помимо него на охоте убит ещё один человек. В убийстве подозревают сторожа охотхозяйства, который в момент нападения был пьян.

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