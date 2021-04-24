Ньон, Швейцария, , 17:26 — REGNUM Президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин поставил четырем клубам-основателям европейской Суперлиги условие, по которому они могут быть исключены из всех еврокубков, проводимых под эгидой УЕФА. Слова словенского функционера 23 апреля приводит Associated Press.

Мадридский «Реал», «Барселона», «Милан» и туринский «Ювентус» — последние команды, которые не отказались от участия в европейской Суперлиге.

Ранее сообщалось, что все клубы Английской Премьер-лиги отказались от участия в Суперлиге. Также от нового турнира отказались «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».