Петропавловск-Камчатский, , 17:25 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал вышли 13 участников из 10 регионов страны.

В региональном полуфинале конкурса в Петропавловске-Камчатском приняли участие 40 конкурсантов из 24 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

На торжественной церемонии закрытия к полуфиналистам обратились первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, председатель комитета по транспорту Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Илья Зотов, наставник конкурса, основатель и руководитель академии отельеров Hotel Business Academy Алексей Волов, наставник конкурса, заместитель Исполнительного директора — директор департамента регионального развития исполнительной дирекции Русского географического общества Сергей Корлыханов, наставник конкурса, генеральный директор Travel Business School Анна Гуринчук.

«Спасибо организаторам конкурса «Мастера гостеприимства» за то, что поверили в Камчатский край и нашу команду, которая за короткое время подготовила и провела мероприятие такого высокого уровня. Во время конкурса мы много говорили о Камчатке и подготовке кадров. Я уверен, что после «Мастеров гостеприимства» у нашего региона появятся настоящие амбассадоры — люди, влюбившиеся в Камчатку, причем как среди участников, так и среди экспертов», — отметилпервый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев.

«Три дня в Петропавловске-Камчатском профессионалы из индустрии гостеприимства определяли лучших представителей, которые будут через месяц защищать свои проекты на финальной «битве мастеров». В Камчатском крае собрались сильнейшие специалисты — создатели проектов в гастрономическом и событийном туризме, авторы уникальных туров, лучшие гиды и руководители крупных туристических компаний. Экспертам и наставникам конкурса пришлось нелегко. Конкуренция была максимально высокая. Уверен, что проекты, которые обсуждались и в рамках соревнования, и на деловой программе полуфинала, будут полезны региону, а многие предложенные идеи найдут поддержку администрации и послужат развитию туризма в Камчатском крае», — подвел итоги полуфинала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Я хочу поблагодарить организаторов конкурса — команду платформы «Россия — страна возможностей». Даже не представляю, какой большой труд проделан: собрать, изучить тысячи заявок со всей страны. Сегодня победили достойные и лучшие. А все, кто представил свои проекты, уже сделали огромный шаг вперед. Теперь главное — не останавливаться. Если вы верите в свой проект, идите до конца. «Мастера гостеприимства» — это огромный источник вдохновения. Используйте это с пользой!» — сказал на закрытии полуфинала в Петропавловске-Камчатском наставник конкурса, основатель и руководитель академии отельеров Hotel Business AcademyАлексей Волов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала в Петропавловске-Камчатском выглядит следующим образом: победители по проектному треку: Лада Евсеева (Республика Саха (Якутия), Наталья Ивушкина (Кемеровская область), Мария Качурина (Камчатский край), Станислав Клиников (Приморский край), Алла Ковтунова (Свердловская область), Ирина Константинова (Томская область), Наталья Ларионова (Свердловская область), Дмитрий Мункоев (Республика Бурятия), Дарья Романцова (Приморский край), Павел Санников (Иркутская область), Владимир Фарафонтов (Кемеровская область), Мария Хохлова (Нижегородская область); победители по компетенциям: Дарья Романцова (Приморский край), Радмир Султанов (Ямало-Ненецкий АО).