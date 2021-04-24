Петропавловск-Камчатский, 24 апреля 2021, 17:25 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал вышли 13 участников из 10 регионов страны.
В региональном полуфинале конкурса в Петропавловске-Камчатском приняли участие 40 конкурсантов из 24 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.
На торжественной церемонии закрытия к полуфиналистам обратились первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, председатель комитета по транспорту Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Илья Зотов, наставник конкурса, основатель и руководитель академии отельеров Hotel Business Academy Алексей Волов, наставник конкурса, заместитель Исполнительного директора — директор департамента регионального развития исполнительной дирекции Русского географического общества Сергей Корлыханов, наставник конкурса, генеральный директор Travel Business School Анна Гуринчук.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала в Петропавловске-Камчатском выглядит следующим образом: победители по проектному треку: Лада Евсеева (Республика Саха (Якутия), Наталья Ивушкина (Кемеровская область), Мария Качурина (Камчатский край), Станислав Клиников (Приморский край), Алла Ковтунова (Свердловская область), Ирина Константинова (Томская область), Наталья Ларионова (Свердловская область), Дмитрий Мункоев (Республика Бурятия), Дарья Романцова (Приморский край), Павел Санников (Иркутская область), Владимир Фарафонтов (Кемеровская область), Мария Хохлова (Нижегородская область); победители по компетенциям: Дарья Романцова (Приморский край), Радмир Султанов (Ямало-Ненецкий АО).