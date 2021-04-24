Чита, , 17:22 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о возбуждении уголовного дела по факту убийства начальника управления территориального управления ФСИН. Помимо него, на охоте убит ещё один человек.

По имеющимся данным, трагедия произошла днём на одном из охотничьих угодий: в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья в охотников. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный.

Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в убийстве подозревают сторожа охотхозяйства, который в момент нападения был пьян. Что касается охоты, то она, как говорят в СМИ со ссылкой на источники в органах власти, была законной: мужчины добывали кабанов, отстрел которых был разрешен в связи с африканской чумой свиней.