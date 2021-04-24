Калуга, , 17:26 — REGNUM Калужская область сегодня, 24 апреля присоединилась к всероссийскому субботнику, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Калужская область присоединилась к всероссийскому субботнику Admoblkaluga.ru

Несмотря на дождь и холодную погоду субботники состоялись во всех муниципалитетах области. В каждом городе и селе люди трудились в своих дворах и подъездах, приводили в порядок общественные пространства, сажали цветы и деревья, красили ограждения и лавочки.

В Городском бору Калуги в рамках всероссийского субботника стартовал экологический субботник «Зеленая Весна-2021», который продлится до 24 мая. Эковолонтёры организован раздельный сбор мусора и провели беседы по теме бережного отношения к природе и максимальной экономии ресурсов планеты. Территория калужского бора составляет 1044 га, фронт работы был огромен, и неслучайно инициаторы предусмотрели несколько точек выдачи инвентаря. Субботник в бору был организовали министерством природных ресурсов и экологии Калужской области и региональной Дирекцией парков совместно с инициаторами проекта «Я за чистый бор!». В Обнинске в Гурьяновском лесу прошли «Чистые игры». Данный проект представляет всероссийские экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. «Чистые игры» — увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.

«Субботники — это не просто уборка дворов и скверов, но и старая добрая традиция, помогающая нам стать ближе друг к другу», — отметил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

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