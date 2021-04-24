Приштина, , 17:18 — REGNUM Независимый кандидат на пост депутата парламента Албании и активист правящей партии Косово «Движение за самоопределение» в Албании Боикен Абази 23 апреля заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти приедет в Албанию, чтобы 25 апреля принять участие в парламентских выборах в стране.

В эфире албанского телеканала Kanal 10 политик заявил, что Курти 22 апреля принял участие в заключительном митинге «Движения за самоопределение» и записал видеообращение к гражданам Албании.

Абази также призвал всех граждан Косово, которые, как и Курти, имеют албанское гражданство, приехать в Албанию и принять участие в выборах.

Боикен Абази Я использую новости, чтобы призвать всех граждан Косово, имеющих албанское гражданство, приехать сюда на выходных и оказать нам помощь на пороге великих изменений и в Республике Албания.

В Косово активное участие Курти и его партии в парламентских выборах в Албании вызвало критику оппозиции, например, из «Демократической партии Косово».

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