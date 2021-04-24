Чита, , 17:06 — REGNUM В Забайкальском крае застрелили на охоте начальника управления ФСИН Российской Федерации по региону Евгения Шихова. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на два источника.

По их данным, инцидент произошел 24 апреля в Карымском районе. По последним данным, помимо начальника УФСИН во время охоты также погиб еще один человек.

Отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан сторож охотхозяйства.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники специальных служб.