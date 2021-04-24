Париж, , 17:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал бороться с отрицанием геноцида армян, об этом он написал в своем Twitter.

«Мы будем вместе бороться с отрицанием, ненавистью, насилием. Французский и армянский народы связаны навсегда», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент посетил мемориал геноцида армян в центре Парижа, чтобы почтить память жертв. Он сделал 24 апреля Национальным днем памяти геноцида армян в феврале 2019 года. Сам геноцид Франция признала 29 января 2001 года.