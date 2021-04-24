Москва, , 16:59 — REGNUM Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод принял участие в работе круглого стола, посвящённого обсуждению одной из наиболее болезненных тем — нарушение гражданских, политических прав и свобод соотечественников за рубежом.

«Одним из направлений по защите прав российских соотечественников, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, может стать возможность их участия в предстоящих выборах в Государственную Думу РФ», — заявил Александр Брод, подчеркнув, что Ассоциация НОМ готова содействовать в обеспечении чистоты и прозрачности процедуры голосования.

«Мы понимаем, что интерес к выборам у наших соотечественников, в том числе и жителей Донбасса, очень велик, и одна из задач Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» заключается в обеспечении условий для волеизъявления граждан, имеющих российские паспорта. Мы будем связываться и с посольствами РФ за рубежом, узнавать — как проходит подготовка к проведению голосования, через организации соотечественников будем добиваться соблюдению чистоты процедуры и необходимых условий для того, чтобы все желающие могли проголосовать в цивилизованных условиях», — рассказал о планах работы член СПЧ.

По словам правозащитника, международное сообщество «закрыло глаза» на проблемы этого региона. На Донбассе с начала конфликта в ДНР было уничтожено до 4984 человек мирного населения, здесь продолжают разрушаться дома и социальные объекты.

«Мы постоянно получаем информацию о нарушении политических, трудовых прав наших соотечественников, выражающихся в ограничении права преподавания на русском языке, необоснованных задержаниях, преследованиях журналистов и других формах», — рассказал Александр Брод, подчеркнув, что каждый отдельный случай анализируется совместными усилиямиФонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Министерством иностранных дел РФ, Общественной палатой РФ, комитетами Государственной Думы и Совета Федерации по международным делам, а также при содействии иных органов и организаций.