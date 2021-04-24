Чусовой, Пермский край, , 16:56 — REGNUM В Пермском крае задержана мать четверых детей, которые погибли во время пожара. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Женщину 1988 года рождения подозревают в причинении смерти по неосторожности. Следователи намерены настаивать на заключении её под стражу.

Известно, что в пожаре в посёлке Утёс погибли дети возрастом три, пять и шесть лет. Как сообщало ИА REGNUM, они находились в доме без присмотра.

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