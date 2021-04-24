Минск, , 16:54 — REGNUM Вопрос о возможном создании на территории Белоруссии российских военных баз лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин не обсуждали. Об этом 24 апреля заявил сам Лукашенко, посещая в Наровлянском районе Полесский радиационно-экологический заповедник.

«Ни о каких базах мы (президенты РФ и Белоруссии — прим. ИА REGNUM) не говорили, — подчеркнул белорусский лидер, заявление которого обнародовала его пресс-служба. — Зачем в Белоруссии создавать базу, если она в Смоленске…«

По его словам, другая стратегия у Белоруссии и РФ в рамках ОДКБ. Лукашенко отметил, что «запад» является зоной ответственности белорусской армии, которая в случае агрессии на первых порах сможет сдержать противника. Затем, добавил глава государства, белорусскую армию должны поддержать военные из РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что с экономическим взаимодействием РФ и Белоруссии были преимущественно связаны главные темы переговоров между Лукашенко и Путиным.

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