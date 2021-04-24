24 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили планы Лукашенко на случай возможного покушения на его персону.

Тимур Кондратьев, , 18:46 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ближайшее время он подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности, из-за угрозы покушения на лидера республики, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ничего зря не бывает, какие полезные мысли у президента появились вследствие заморского заговора», — указала Ирина Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что желание Лукашенко оставаться абсолютно независимым и самому руководить Белоруссией ставит его в опасное положение. Граждане считают, что правильным решением с его стороны стало бы присоединение республики к Российской Федерации.

«Предлагали ему вернуться в состав России, но он не захотел. Теперь крутится-вертится, истории невероятные придумывает. Давай обратно, к нам. Здесь безопасно!» — отметил Елисей Е.

Некоторые комментаторы подозревают, что президент Белоруссии пытается нагнать жути, чтобы убедить население в том, что без него республика рухнет под натиском иностранных агрессоров.

«Эти страшные сказки с Лукашенко в главной роли начинают напрягать», — пишет Ольга Е.

Александр Лукашенко President.gov.by

Другие, наоборот, оказались солидарны с оценкой ситуации в Белоруссии. Люди уверены, что США уже занимались тем, что убивали лидеров независимых государств чужими руками.

«А почему бы этому не быть правдой? Сумели американцы организовать убийство Каддафи? Да не только его. Так что сценарий Лукашенко действительно может исполниться», — предполагает Лидия Б.

Ряд пользователей оказался в замешательстве, ведь в любой стране существует план на случай экстренных событий, включая убийство лидера страны.

«А разве у них до сих пор этот вопрос ничем не регламентирован? В любой стране есть регламент на случай внезапной смерти главы государства. Или это специальный сценарий Лукашенко?» — задаётся вопросом Айрон К.

Часть людей отметила, что вероятность повторения украинских событий в Белоруссии крайне велика, поэтому действия Лукашенко на случай своей смерти являются очень разумным и стратегическим ходом, который позволит избежать больших издержек для республики.

Александр Лукашенко и белорусские силовики President.gov.by

«Значит, будет как на Украине, всё к этому и идет. Эксперты предрекали, что еще в прошлом году мог произойти майдан по украинскому сценарию, но обошлось. А теперь только остается наблюдать постепенный крах его правления. Вот к чему приводит единоличный диктат», — считает Дмитрий Е.

В большинстве своём граждане сошлись на том, что Лукашенко следует оставить в стороне свои политические амбиции и обезопасить свою страну, вернув её в состав нашей общей Великой Родины.

«Нужен союз России и Белоруссии. Только так мы сила. И чем нас больше, тем мы сильнее!» — поделился своим мнением Сергей К.

Напомним, 24 апреля президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил Sputnik Беларусь о том, что в ближайшее время он подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности, из-за угрозы покушения на лидера республики.