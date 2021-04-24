Афины , , 16:41 — REGNUM Бывший министр обороны Греции Панос Камменос привился в Сербии вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он написал в своем Twitter.

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«Я благодарю братьев сербов, которые вместе с сотнями тысяч иностранцев дали мне возможность вернуть мою свободу», — написал он.

Как пишут греческим СИИ, в стране открылась запись на вакцинацию от COVID-19, однако Камменос принял решение отправиться в Сербию, где прививают иностранцев «Спутником V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что отказ властей от закупки у России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» связан с нежеланием ссориться с руководством Европейского союза.

Глава греческого правительства напомнил, что его словацкий коллега Игор Матович из-за «Спутника V» ушёл в отставку вместе с остальными министрами.

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