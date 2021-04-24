Ливерпуль, Великобритания, , 16:36 — REGNUM Матч 33 тура Английской Премьер-лиги по футболу между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» завершился со счетом 1:1. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент. Игра состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». За последние двенадцать игр «Ливерпуль» на домашнем стадионе смог одержать победу лишь два раза.

На четвертой минуте матчи лидер «мерсисайдцев» Мохаммед Салах открыл счет мощным ударом в левый верхний угол ворот Мартина Дубравки. В компенсированное время арендованный из «Арсенала» Джо Уиллок восстановил равновесие в счете и принес «Ньюкаслу» очко. Голевой передачей отметился Дуайт Гэйл.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Алькантара (Джонс, 77'), Фирмино, Мане, Салах, Жота (Милнер, 58').

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк (Уиллок, 65'), Дамметт, Фернандес, Шелви, Ритчи, Мерфи, Альмирон (Гэйл, 85'), Лонгстафф, Жоэлинтон (Уилсон, 61'), Сен-Максимен.

На матче работала бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Желтые карточки заработали Озан Кабак, Федерико Фернандес и Фабиньо.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Ньюкасл»)

Удары 21/7

Удары в створ 9/4

Владение 70%/30%

Угловые 6/3

Нарушения 8/6

«Ливерпуль», набрав 54 очка, остался на шестой строчке. От зоны Лиги Чемпионов «мерсисайдцев» отделяет одно очко. «Ньюкасл» с 36 очками занимается пятнадцатую позицию.